كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام زيسكو

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أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تشكيل الفريق لمواجهة فريق زيسكو الزامبي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي تنطلق في التاسعة مساء على استاد السلام.
 ويضم التشكيل:


محمد أبو جبل في حراسة المرمي


محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد الشافي - حازم إمام لخط الدفاع 


طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد اوناجم - أشرف بن شرقي - يوسف أوباما لخط الوسط


مصطفي محمد لخط الهجوم 


ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد - محمد عبد السلام - محمد حسن - مصطفي فتحي - أحمد سيد زيزو - عمر السعيد - اسلام جابر

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