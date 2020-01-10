» علاقة بين القتيل والزوج.. تطور جديد في قضية «نانسي عجرم»

كشفت زوجة قتيل منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والتي تدعى "أم حسن"، وجود معرفة سابقة بين زوجها وزوج الفنانة.



وذكرت في التحقيقات الجارية حول القضية، أن زوجها تردد على منزل زوج "عجرم" مرات عديدة، وكان موعودا بوظيفة حارس داخل الفيلا وبمعاش ومسكن عائلي.

وكان الشاب السوري محمد حسن الموسى، قد قتل على يد زوج نانسي عجرم الطبيب فادي الهاشم، بعد أن اتهمه باقتحام شقته بهدف السرقة.

ورفضت والدة الشاب السوري الذي قتل داخل فيلا الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، تلقي العزاء من الأخيرة.

وقالت فاطمة موسى، والدة الشاب محمد موسى، الذي قتل برصاص فادي الهاشم، زوج نانسي عجرم خلال محاولته اقتحام منزلها فجر الأحد الماضي، إنها لا تقبل العزاء في نجلها.

وكانت "نانسي" قدمت العزاء لأسرة الشاب القتيل، قائلة: "بدي عزي والدته وزوجته وما في بعتقد ولا بي بحس أنه الغبرا عم تمس أولاده وبيسكت".

لكن والدته ردت عليها في مقابلة مع إذاعة "ميلودي أف أم" السورية: "ليش تعزيني وهني قتلوا ابني؟"، مشيرة إلى أنها كانت لتقبل العزاء لو أطلقت على الأخير طلقة واحدة لا 16 أو في حال كان يحمل سلاحًا خطرًا.

وأشارت على خلاف ما هو معلن عن حمله سلاحًا لحظة الهجوم، إلى أنه كان أعزل، واستدركت قائلة: "متل ما ولادا غاليين عليها ابني غالي".