» «فايلر» عن مواجهة الأهلي وبلاتنيوم: جاهزون

10 يناير 2020 - 05:50 م

أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، جاهزية لاعبيه لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي، غدًا السبت، في الجولة الرباعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



وقال «فايلر» خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد، أنه بات يدرك كل كبيرة وصغيرة عن المنافس، بعدما سبق ولعب ضده في الجولة السابقة، بجانب علمه ببعض التغييرات التي طرأت عليه سواء برحيل لاعبين أو المدير الفني.

وتابع، إن الإصابات التي ضربت الفريق خلال الفترة الأخيرة ناتجة عن ضغط المباريات وخوض عدد كبير من اللقاءات خلال فترة زمنية قصيرة، موضحًا أن الأهلي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين قادرين على تعويض هذه الغيابات، ومشيرًا إلى أن هناك عددًا من اللاعبين حصل على فرصته في اللعب بعد هذه الإصابات.

كما أكد فايلر جاهزية مروان محسن للمباراة بعد شعوره ببعض الآلام في القدم.

وأضاف فايلر إن الأهلي استعد جيدًا لتلك المباراة، رغم طول الرحلة من القاهرة إلى بولاوايو، حيث إن الهدف هو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وأتم المدير الفني للأهلي إن الأجواء في إفريقيا تحيط بها ظروف صعبة، لكن الأهلي يمتلك خبرات قادرة على تخطي الصعاب.

ويلتقي الأهلي مع مضيفه بطل زيمبابوي في الثالثة عصر غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.