«السيسي» يبحث هاتفيًا الأزمة الليبية مع نظيره الروسي

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موقف مصر الثابت تجاه ضرورة وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي، والتي تلقي بتداعياتها السلبية على مجمل القضية من كافة الجوانب، وتقوض المساعي الرامية إلى تحقيق الامن والاستقرار في ليبيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه السيسي، اليوم الجمعة، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الاتصال شهد تبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات القضية الليبية.

وأضاف أن الرئيس الروسي، أكد سعي بلاده، لتحقيق الحل السياسي المكتمل في ليبيا، حيث تم التوافق على تكثيف الجهود المشتركة للتركيز على تسوية الأزمة من خلال إطار شامل يتضمن جميع عناصر القضية على نحو يدعم جهود مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة، ويلبي طموحات الشعب الليبي ويفعل إرادته.


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