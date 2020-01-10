» «إكرامي»: الفوز هدف الأهلي أمام بلاتنيوم

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أعلن شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، جاهزية زملائه للفوز على بلاتنيوم بصرف النظر عن مكان إقامة المباراة، سواء على أرضه أو خارجها.

وأكد شريف، خلال المؤتمر لمباراة الأهلي وبلاتينيوم بطل زيمبابوي، المقرر إقامتها غدًا السبت، إن هذه الأمور لم تعد تفرق كثيرًا في حسم نتائج المباريات، باستثناء الأجواء المحيطة التي قد تساعد في حالة إقامة المباراة على ملعبك.

وأشار إلى أن هناك تغيرات حدثت في صفوف الفريق المنافس، سواء باستقدام مدير فني جديد أو بعض اللاعبين، وهو أمر لن يفرق مع لاعبي الأهلي كثيرًا، خاصة أن هدفنا واضح ومحدد وهو الفوز.

وأكد حارس مرمى الأهلي أن اللاعبين يملكون خبرات كبيرة ويعرفون كيفية مواجهة الظروف، خاصة في المباريات الإفريقية.

وقال شريف إكرامي إنه يعاني من إجهاد في السمانة خلال الفترة الأخيرة، وهو السبب في ابتعاده عن المشاركة في التدريبات، وسوف يعود للمشاركة عقب عودة  الفريق إلى القاهرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بلاتينيوم بطل زيمبابوي، في المباراة المقرر إقامتها فى الثالثة من عصر غدا السبت في بولاوايو، ضمن الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا.

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