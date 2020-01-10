  • الجمعة 10 يناير 2020
  • بتوقيت مصر05:13 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الجنازة

"عبد الماجد" شامتًا في إيهاب توفيق: "تسلم الأيادي"

نانسي عجرم

قرار قضائي جديد صادم لـ"نانسي عجرم"

وزارة المالية

حقيقة فرض ضرائب على تصاريح الدفن

مصانع «بير السلم»

استنفار داخل البرلمان لمواجهة مصانع «بير السلم»

جنود الجيش

الجيش ينفذ مناورة عسكرية بمشاركة جميع التشكيلات

المواطنون يسيرون بالمراكب في «بلطيم»

بالصور.. المواطنون يسيرون بالمراكب في «بلطيم»

إيران،

إيران تبلغ الكويت رسميا موقفها من الحرب

عيد الغطاس- أرشيفية

لماذا يأكل الأقباط "القلقاس" و"القصب" في عيد الغطاس؟

هتلر النازي

المسلماني: هتلر جلس علي مقهي و كان ضايع

الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: لازم لما يجي وقت القوة نستخدمها

«تريزيجيه»: رياض محرز فخر للعرب وسعيد لرؤيته

الرياضة

تريزيجيه
تريزيجيه
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

علاقة «آثمه» لزوجة رياض محرز مع ملاكم أمريكي

#

دواء مجهول يهدد مستقبل رياض محرز

#

سمير صبري: "محرز" ينفذ مخطط الإخوان

#

بلاغ للنائب العام ضد نجم الجزائر رياض محرز

المصريون

تريزيجيه

استون فيلا

مانسشستر سيتي

أبدى محمود حسن تريزيجيه جناح أستون فيلا الإنجليزي والمنتخب الوطني، سعادته بمواجهة الجزائرى رياض محرز، خلال اللقاء الذي سيجمع فريقه بنظيره مانشستر سيتى، والمقرر له مساء بعد غد الأحد على ملعب "فيلا بارك" فى إطار الجولة الـ22 من الدورى الإنجليزى الممتاز.

ونشر الحساب الرسمى لنادى أستون فيلا على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" مقطع فيديو لـ تريزيجيه وهو يتحدث عن المواجهة المقبلة، حيث قال :"رياض محرز لاعب كبير وفخر للعرب، ستكون مواجهة مانشستر سيتى قوية للغاية وأنا سعيد لرؤيته يوم الأحد".

ويحتل أستون فيلا المركز السابع عشر فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز برصيد 21 نقطة، فيما يتواجد مانشستر سيتى فى المركز الثالث برصيد 44 نقطة بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر الذى يتبقى له مباراة مؤجلة أمام وست هام يونايتد.

ونجح الدولى المصرى فى تسجيل 3 أهداف حتى الآن مع أستون فيلا فى البريميرليج فى أول مواسمه مع الفريق قادما من قاسم باشا التركى.

وشارك تريزيجيه في تعادل ليستر سيتي أمام نظيره أستون فيلا بنتيجة 1-1، خلال المباراة التى جمعت الفريقين الأربعاء الماضي على ملعب "كينج باور" فى ذهاب الدور نصف النهائي من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وخاض المصرى محمود تريزيجيه المباراة أساسيا في مركز الجناح حتى خرج في الدقيقة 67، أما أحمد المحمدي فظل على مقاعد البدلاء حتى نهاية اللقاء.

الهدف الأول جاء فى الدقيقة 28 عبر اللاعب فريديريك جيلبير من خلال عرضية أمام المرمى قابلها مباشرة في الشباك، وتعادل ليستر سيتي فى الدقيقة 74 عبر النيجيري البديل كليتشي إيهاناتشو بعد نزوله بدقائق.

ويلتقي الفريقين مجددا فى الإياب على ملعب أستون فيلا يوم 28 ديسمبر الجارى على ملعب "فيلا بارك".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» «تريزيجيه»: رياض محرز فخر للعرب وسعيد لرؤيته
» رئيس جمعية «الإعجاز العلمي المتجدد»: الرضاعة الطبيعية جدار حماية من الأمراض
» طلب محرج من "كلوب" للصحفيين
» بعد التعاقد مع كهربا.. رمضان صبحي وتصريح مفاجئ
» سوريون يهاجمون هيفاء وهبي.. و السبب نانسي
» أول خسوف للقمر فى 2020
» إنقاذ بقرة حامل من الذبح بسبب بكائها
» سعر خيالى لبيع مهاجم "تماسيح النيل"
» غير الفم .. قياس درجة الحرارة للأطفال من هذا المكان
» ترامب يهنئ زعيم كوريا الشمالية بعيد ميلاده
» حقيقة غرق المحافظات الساحلية بسبب التغيرات المناخية

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • مغرب

    05:15 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    14:56

  • مغرب

    17:15

  • عشاء

    18:45

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية