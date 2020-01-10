  • الجمعة 10 يناير 2020
  • بتوقيت مصر05:13 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الجنازة

"عبد الماجد" شامتًا في إيهاب توفيق: "تسلم الأيادي"

نانسي عجرم

قرار قضائي جديد صادم لـ"نانسي عجرم"

وزارة المالية

حقيقة فرض ضرائب على تصاريح الدفن

مصانع «بير السلم»

استنفار داخل البرلمان لمواجهة مصانع «بير السلم»

جنود الجيش

الجيش ينفذ مناورة عسكرية بمشاركة جميع التشكيلات

المواطنون يسيرون بالمراكب في «بلطيم»

بالصور.. المواطنون يسيرون بالمراكب في «بلطيم»

إيران،

إيران تبلغ الكويت رسميا موقفها من الحرب

عيد الغطاس- أرشيفية

لماذا يأكل الأقباط "القلقاس" و"القصب" في عيد الغطاس؟

هتلر النازي

المسلماني: هتلر جلس علي مقهي و كان ضايع

الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: لازم لما يجي وقت القوة نستخدمها

حقيقة فرض ضرائب على تصاريح الدفن

الحياة السياسية

وزارة المالية
وزارة المالية
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

حقيقة توقيع عقوبة على "صلاح" من قبل "الكاف"

#

أمريكا تعاقب وزيرًا إيرانيًا بسبب مراقبة الإنترنت

#

تعليق مثير لـ" إليسا بشأن فرض ضرائب على "واتساب"

#

حقيقة فرض " المالية" ضريبة على الدخل

الحكومة

تصاريح الدفن

فرض ضرائب

أصدر المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، بيانًا أوضح فيه صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن فرض وزارة المالية ضرائب على تصاريح الدفن.

يرصد المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء الشائعات، التي تداولتها الماقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأسبوع ويصدر بيانًا بشأنها.

ومن جانبها نفت وزارة المالية فرضها لآي ضريبة على تصاريح الدفن، مؤكدةً أن تصاريح الدفن وشهادة الوفاة تصدر مجانًا دون آي رسوم.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» «تريزيجيه»: رياض محرز فخر للعرب وسعيد لرؤيته
» رئيس جمعية «الإعجاز العلمي المتجدد»: الرضاعة الطبيعية جدار حماية من الأمراض
» طلب محرج من "كلوب" للصحفيين
» بعد التعاقد مع كهربا.. رمضان صبحي وتصريح مفاجئ
» سوريون يهاجمون هيفاء وهبي.. و السبب نانسي
» أول خسوف للقمر فى 2020
» إنقاذ بقرة حامل من الذبح بسبب بكائها
» سعر خيالى لبيع مهاجم "تماسيح النيل"
» غير الفم .. قياس درجة الحرارة للأطفال من هذا المكان
» ترامب يهنئ زعيم كوريا الشمالية بعيد ميلاده
» حقيقة غرق المحافظات الساحلية بسبب التغيرات المناخية

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • مغرب

    05:15 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    14:56

  • مغرب

    17:15

  • عشاء

    18:45

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية