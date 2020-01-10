وزير الرياضة : الدولة تولي اهتماما خاصا باكتشاف ورعاية الموهوبين

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رياضة

حفل

اشرف صبحى

وزير شباب

موهبين

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أمس الخميس حفل توزيع جوائز مسابقة العمل الأول للموهوبين في المجالات الأدبية، وذلك برعاية وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة دار المعارف.

الحفل أقيم الحفل على مسرح الوزارة، وبمشاركة اوركسترا بقيادة المايسترو سليم سحاب.

وفي كلمته أكد وزير الشباب الرياضة على أن الوزارة تسعى لاكتشاف الموهوبين في مختلف المجالات، بالتعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماما خاصا باكتشاف ورعاية الموهوبين في شتى المجالات.

وأختتم وزير الرياضة كلمته بتهنئة كل الفائزين معربا عن سعادته بهذا الجيل من الشباب المبدع، مطالبا القائمين على هذه المسابقة بتوسيع قاعدة المنافسة للمشاركين في النسخ القادمة من هذه المسابقة، والاهتمام والتواصل مع من فازوا بالنسخة الحالية، موجها الشكر لمؤسسة دار المعارف العريقة برئاسة الكاتب الصحفي الكبير سعيد عبده رئيس مجلس الإدارة على جهودها في هذه المسابقة ورعايتها لهؤلاء الموهوبين.


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