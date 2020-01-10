بالصور.. المواطنون يسيرون بالمراكب في «بلطيم»

تسود محافظات الوجه البحري، طقس سيئًا يصاحبه سقوط أمطار تصل إلى الغزيرة والرعدية في بعض المناطق.

تواصل الامطار سقوطها على مدينة بلطيم، الواقعة على ساحل البحر المتوسط، بمحافظة كفر الشيخ، مما أدى إلى غرق الشوارع وتراكم المياه وتسبب في عجز المواطنين عن التنقل والذهاب إلى أعمالهم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لمشاهد قلما نراها في مدن مصر، حيث أظهرت الصور استقلال عدد من الأشخاص لمراكب صيد صغيرة في الشوارع وسط تراكمات المياه للخروج من منازلهم.

وقال النشطاء بأن هذه الصور ترصد غرق الشارع ين الرئيسي بن بمدينتي بلطيم والمصيف، بينما أغرقت مياه الأمطار قرى بر بحري وسوق الثلاثاء والربع ببلطيم.

وفي ظل هذه الظروف التي تعرقل سير وحركة المواطنين، تعالت الأصوات المناشدة للمسئولين بسرعة التدخل وإنقاذ المنازل من مياه المطار.

كما أعرب الأهالي عن تخوفهم من عدم تمكن أبناءهم من الذهاب للامتحانات بالمدارس بسبب الطقس السيئ.







