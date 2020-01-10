» إنقاذ بقرة حامل من الذبح بسبب بكائها

10 يناير 2020 - 02:46 م

أثار بكاء بقرة حامل قبل ذبحها مواقع التواصل الاجتماعي وتعاطف معها كل من رأي صورتها وهي تبكي، حسبما نشرت صحيفة"ديلي ميل".

وتظهر الصورة البقرة وهي راكعة أمام عمال مسلخ في شانتو بمقاطعة قوانجدونج"وتثني ساقيها الأماميتين رافضة ركوب سيارة النقل وكأنها تطالبهم ببقائها خوفا علي جنينها.

وانتشر الفيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي في الصين وجمع الجمهور تبرعات بقيمة 2700 جنيه إسترليني لشراء البقرة وهي حية و إطلاقها.

يذكر أن أحد عمال المسلخ قام بتصوير المشهد ونشره علي تطبيق صيني للمراسلة لينتشر علي نطاق واسع ويتمكن من إنقاذ البقرة في النهاية.

http://https//www.facebook.com/scmp/videos/486420985342120/?t=3





