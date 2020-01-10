» سوريون يهاجمون هيفاء وهبي.. و السبب نانسي

10 يناير 2020 - 02:43 م





غضب عدد من الفنانين السوريين من الفنانة هيفاء وهبي ، متهمين إياها بالإساءة للسوريين ، أثناء تعليقها على حادثة مقتل لص تسلل إلى منزل مواطنتها الفنانة نانسي عجرم، وقتله على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم.



وقال الفنان السوري طلال مارديني :"بوعدك انو رح يفلو وبوعدك يا ست إذًا لا سمح الله دار الزمن ما رح نقلكن فلو نحنا هيك تربينا بعاد عن العنصرية.



وأضاف مارديني: "وياست حابب قلك شي انو اباحيتك المعروفة كمان اسمها اجرام وتحويل اللي بياكل حق عماله والقاتل والمجرم لبطل اجرام".



وكانت هيفاء غردت عبر " تويتر" موجهة رسالة لنانسي قالت فيها : "ألف حمد لله على سلامتك حبيبتي نانسي عجرم، إنتي وعيلتك وزوجك البطل، يحميكم الرب من كل شر، ويا ريت كل هالأشكال المجرمة يفلوا بقى من لبنان!".



ووصف بين الفنانين والنشطاء السوريين تعليقها بالعنصري بحقهم، إذ أن اللص المقتول سوري "

