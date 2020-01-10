  • الجمعة 10 يناير 2020
  • بتوقيت مصر05:13 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الجنازة

"عبد الماجد" شامتًا في إيهاب توفيق: "تسلم الأيادي"

نانسي عجرم

قرار قضائي جديد صادم لـ"نانسي عجرم"

وزارة المالية

حقيقة فرض ضرائب على تصاريح الدفن

مصانع «بير السلم»

استنفار داخل البرلمان لمواجهة مصانع «بير السلم»

جنود الجيش

الجيش ينفذ مناورة عسكرية بمشاركة جميع التشكيلات

المواطنون يسيرون بالمراكب في «بلطيم»

بالصور.. المواطنون يسيرون بالمراكب في «بلطيم»

إيران،

إيران تبلغ الكويت رسميا موقفها من الحرب

عيد الغطاس- أرشيفية

لماذا يأكل الأقباط "القلقاس" و"القصب" في عيد الغطاس؟

هتلر النازي

المسلماني: هتلر جلس علي مقهي و كان ضايع

الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: لازم لما يجي وقت القوة نستخدمها

سوريون يهاجمون هيفاء وهبي.. و السبب نانسي

آخر الأخبار

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

باسم سمرة لزميلته الفنانة: انتي جامدة جدًا

#

بلاغ لنائب العام ضد وزير التموين.. والسبب "بيتأنعر"

#

إصابة شرطي بكسر في القدم.. والسبب قطة

#

إحاطة عاجلة لـ"مدبولي ووزيري الداخلية والاتصالات" والسبب الإخوان

تويتر

قتل

سرقة

هيفاء وهبي

لص



غضب عدد من الفنانين السوريين من الفنانة هيفاء وهبي ، متهمين إياها بالإساءة للسوريين ، أثناء تعليقها على حادثة مقتل لص تسلل إلى منزل مواطنتها الفنانة نانسي عجرم، وقتله على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم.

وقال الفنان السوري طلال مارديني :"بوعدك انو رح يفلو وبوعدك يا ست إذًا لا سمح الله دار الزمن ما رح نقلكن فلو نحنا هيك تربينا بعاد عن العنصرية.

وأضاف مارديني: "وياست حابب قلك شي انو اباحيتك المعروفة كمان اسمها اجرام وتحويل اللي بياكل حق عماله والقاتل والمجرم لبطل اجرام".

وكانت هيفاء غردت عبر " تويتر" موجهة رسالة لنانسي قالت فيها : "ألف حمد لله على سلامتك حبيبتي نانسي عجرم، إنتي وعيلتك وزوجك البطل، يحميكم الرب من كل شر، ويا ريت كل هالأشكال المجرمة يفلوا بقى من لبنان!".

ووصف بين الفنانين والنشطاء السوريين تعليقها بالعنصري بحقهم، إذ أن اللص المقتول سوري "

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» «تريزيجيه»: رياض محرز فخر للعرب وسعيد لرؤيته
» رئيس جمعية «الإعجاز العلمي المتجدد»: الرضاعة الطبيعية جدار حماية من الأمراض
» طلب محرج من "كلوب" للصحفيين
» بعد التعاقد مع كهربا.. رمضان صبحي وتصريح مفاجئ
» سوريون يهاجمون هيفاء وهبي.. و السبب نانسي
» أول خسوف للقمر فى 2020
» إنقاذ بقرة حامل من الذبح بسبب بكائها
» سعر خيالى لبيع مهاجم "تماسيح النيل"
» غير الفم .. قياس درجة الحرارة للأطفال من هذا المكان
» ترامب يهنئ زعيم كوريا الشمالية بعيد ميلاده
» حقيقة غرق المحافظات الساحلية بسبب التغيرات المناخية

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • مغرب

    05:15 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    14:56

  • مغرب

    17:15

  • عشاء

    18:45

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية