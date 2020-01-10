» أول خسوف للقمر فى 2020

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مصر

أبحاث

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أعلن معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن اليوم يشهد أول ظواهر الخسوف والكسوف بعام 2020

وأضاف المعمل يحدث خسوف للقمر من نوع شبه الظل، فخلال هذا الخسوف شبه الظل لا يعبر القمر الجزء المظلم من ظل الأرض"الظل" ولكن يعبر من خلال الجزء الخارجي الخافت "شبه الظل" لذلك يبقى قرص القمر مضاءً بالكامل.

وأكد معمل أبحاث الشمس ، في تقرير له، أن هذا الخسوف لايُمكن رؤيته بالعين المجردة ويُمكن رؤيته من خلال التليسكوبات في مصر وفي المنطقة العربية، وكذلك في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف ومنها (قارة أوروبا– قارة أسيا– معظم قارة أستراليا – قارة إفريقيا – شمال غرب أمريكا الشمالية – شرق أمريكا الجنوبية – غرب المحيط الباسفيكي – المحيط الأطلسي – المحيط الهندي – القارة القطبية الشمالية).


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