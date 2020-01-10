المسلماني: هتلر جلس علي مقهي و كان ضايع

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بي بي سي

دريم

المسلماني

كشف الإعلامي أحمد المسلماني، عن تقرير أعدته فضائية " بي بي سي" عن اثنين من المقاهي الشهيرة في "فيينا" خلال فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى، حيث كان يجلس على تلك المقاهي شخصيات أصبح لها شأنا كبيرا فيما بعد".

وقال "المسلماني"، خلال برنامج "الطبعة الأولى" المذاع عبر فضائية "دريم"، مقهى سنترال، ولاندتمان، كان يجلس  فيهما هتلر، وستالين، وفرويد، وجوزيف تيتو، وليون تروسكي، منوها بأن النمسا حينها كانت قوى عظمى، وليست دولة صغيرة.

 وأضاف أن هتلر الذي كان يبحث عن عمل حينها أصبح زعيما ألمانيا، وحارب العالم، وستالين أصبح زعيم الاتحاد السوفيتي فيما بعد، معقبا: "فلسفة التاريخ لما هتلر وستالين يجلسوا على مقهى واحدة، وهما الاتنين ضايعيين، وبعد كده يحكموا العالم".

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