» غير الفم .. قياس درجة الحرارة للأطفال من هذا المكان

متابعات- أمينة عبد العال
من الطبيعي أن يقيس الإنسان درجة الحرارة بوضع " الترمومتر" في الفم أسفل اللسان، فهل هذه هي الطريقة الصحيحة لمعرفة درجة حرارة الأطفال.
أشارت الأبحاث الجديدة أن الطريقة المثلي لقياس درجة حرارة الأطفال هي من خلال " الأذن" بعد عمر سنتين مع زيادة نصف درجة عليها أو من الجبين بإضافة درجة واحدة لمعرفة درجة حرارة البدن، مع تأكيد الأطباء أن قياس درجة الحرارة من الفم للطفل قبل عمر 5 سنوات خطأ، وستكون غير صحيحة إذا كانت تحت الإبط لأن الطفل يتحرك كثيرا.
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