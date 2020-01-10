  • الجمعة 10 يناير 2020
  • بتوقيت مصر05:11 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الجنازة

"عبد الماجد" شامتًا في إيهاب توفيق: "تسلم الأيادي"

نانسي عجرم

قرار قضائي جديد صادم لـ"نانسي عجرم"

وزارة المالية

حقيقة فرض ضرائب على تصاريح الدفن

مصانع «بير السلم»

استنفار داخل البرلمان لمواجهة مصانع «بير السلم»

جنود الجيش

الجيش ينفذ مناورة عسكرية بمشاركة جميع التشكيلات

المواطنون يسيرون بالمراكب في «بلطيم»

بالصور.. المواطنون يسيرون بالمراكب في «بلطيم»

إيران،

إيران تبلغ الكويت رسميا موقفها من الحرب

عيد الغطاس- أرشيفية

لماذا يأكل الأقباط "القلقاس" و"القصب" في عيد الغطاس؟

هتلر النازي

المسلماني: هتلر جلس علي مقهي و كان ضايع

الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: لازم لما يجي وقت القوة نستخدمها

غير الفم .. قياس درجة الحرارة للأطفال من هذا المكان

الصفحة الأخيرة

قياس حرارة الاطفال
قياس حرارة الاطفال
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

رياح وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس غد الأحد

#

منتجات على شكل "سجائر" للأطفال فى دولة عربية

#

3 تحت الصفر.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

#

الأرصاد تكشف معلومة هامة عن طقس هذا الأسبوع

الأطفال

ترمومتر

درجة حرارة

  من الطبيعي أن يقيس الإنسان درجة الحرارة بوضع " الترمومتر" في الفم أسفل اللسان، فهل هذه  هي الطريقة الصحيحة لمعرفة درجة حرارة الأطفال.

أشارت الأبحاث الجديدة أن الطريقة المثلي لقياس درجة حرارة الأطفال هي من خلال " الأذن" بعد عمر سنتين مع زيادة نصف درجة عليها  أو من الجبين بإضافة درجة واحدة لمعرفة درجة حرارة البدن، مع تأكيد الأطباء أن قياس درجة الحرارة من الفم للطفل قبل عمر 5 سنوات خطأ، وستكون غير صحيحة إذا كانت تحت الإبط لأن الطفل يتحرك كثيرا.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» «تريزيجيه»: رياض محرز فخر للعرب وسعيد لرؤيته
» رئيس جمعية «الإعجاز العلمي المتجدد»: الرضاعة الطبيعية جدار حماية من الأمراض
» طلب محرج من "كلوب" للصحفيين
» بعد التعاقد مع كهربا.. رمضان صبحي وتصريح مفاجئ
» سوريون يهاجمون هيفاء وهبي.. و السبب نانسي
» أول خسوف للقمر فى 2020
» إنقاذ بقرة حامل من الذبح بسبب بكائها
» سعر خيالى لبيع مهاجم "تماسيح النيل"
» غير الفم .. قياس درجة الحرارة للأطفال من هذا المكان
» ترامب يهنئ زعيم كوريا الشمالية بعيد ميلاده
» حقيقة غرق المحافظات الساحلية بسبب التغيرات المناخية

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • مغرب

    05:15 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    14:56

  • مغرب

    17:15

  • عشاء

    18:45

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية