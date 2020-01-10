» حقيقة غرق المحافظات الساحلية بسبب التغيرات المناخية

10 يناير 2020 - 02:11 م

نفى مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، ما تم تداوله من أنباء عن غرق المحافظات الساحلية بمياه البحار؛ نتيجة التغيرات المناخية.

وأوضح بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن وزارة الموارد المائية والري أكدت أنه "لا صحة لغرق أي من المحافظات الساحلية بمياه البحر، وأن كافة المحافظات الساحلية مؤمنة بشكل كامل ضد التغيرات المناخية الطارئة".

وأضاف البيان، أنه تم تنفيذ حزمة من المشروعات لحماية الشواطئ المصرية من التآكل؛ بتكلفة وصلت إلى 380 مليون جنيه، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2019/ 2020، وذلك في إطار حماية السواحل المصرية من التآكل الناجم عن التغيرات المناخية.

وتابعت البيان، أنه تم تنفيذ حزمة من المشروعات في نطاق المحافظات الساحلية المختلفة على البحر المتوسط؛ حيث نفذت أعمال بمبلغ 217 مليون جنيه في نطاق محافظة الإسكندرية تضمنت مشروعات حماية ساحل الإسكندرية (مرحلة أولى من بئر مسعود حتى المحروسة)، وكذلك مشروع استكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة، ومشروع تدعيم وتطوير حماية الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل، إلى جانب مشروع تدعيم وتطوير أعمال الحماية لقلعة قايتباى.