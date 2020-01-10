هتافات العراقيين: لا أمريكا ولا إيران ..سنة و شيعة كلنا إخوان"

10 يناير 2020 - 01:16 م

هتف المتظاهرون اليوم في مليونية الجمعة التي خرجت في ساحة التحرير وغيرها من المحافظات العراقية بهتافات : " لا أمريكا ولا إيران ..سنة و شيعة كلنا إخوان".

كما خرجت ثورة مليونية في محافظة ذي قار، والتي هتفت للعراق ، فقط العراق، رغم سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى على يد مليشيات إيران.

يأتي هذا في الوقت الذي يتجاهل فيه الإعلام الإيراني شعار العراقيين ، الذي ظهر اليوم بدون طائفية، وصار هو الأكثر وضوحاً، في الشارع العراقي.

وكانت ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد قد استقبلت الآلاف من الأهالي للمشاركة في المليونية التي تشهدها الساحة اليوم، والتي جري الحشد لها منذ أيام ردا علي الصمت الحكومي لمطالب المتظاهرين.

وأكد المتظاهرون في تصريحات إعلامية أن مطالباتهم قانونية و تتمثل في اختيار رئيس وزراء وفق المواصفات التي أعلن عنها في الساحة وتشكيل مفوضية انتخابات مستقلة وإجراء انتخابات نزيهة.







