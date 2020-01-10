» بالأسماء.. المرشحون لخلافة "العميد" لتدريب "الموج الأزرق"

10 يناير 2020 - 01:11 م

بدء مسئولو نادى سموحة بقيادة المهندس محمد فرج عامر، فى التفاوض مع عددًا من المدربين لتولى تدريب الفريق خلفا للمدير الفنى حسام حسن الذى تقدم باستقالة من تدريب الفريق بالأمس.

ويأتى على رأس المدربين المرشحين بقوة لتولى تدريب الموج الأزرق، خالد جلال وأسامة نبيه.

فرج عامر رئيس النادى قال :"احترمنا قرار "العميد" ورغبته ونتمنى أن يحالفنا التوفيق فى المباراة القادمة".

وبسؤال "عامر" خلال حديثه مع قناة "أون سبورت":"حول هل سيكون مدير فنى أجنبى أم محلى؛ رد قائلا "الفريق فى منتصف الموسم ويحتاج لمدرب مصري خلال الفترة الحالية".

واختتم:"مباراة حرس الحدود ستكون اللقاء الأخير لحسام حسن الذى عمل معنا بإخلاص واجتهاد، ونشكره على الفترة التي قضاها معنا".