  • الجمعة 10 يناير 2020
  • بتوقيت مصر02:17 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: لازم لما يجي وقت القوة نستخدمها

القوات الأمريكية لن تنسحب من العراق

تطور جديد في انسحاب أمريكا من العراق

نانسي عجرم

انقلاب في قضية قتيل "نانسي عجرم"

الكويت

الكويت تعلن الاستنفار العسكري الكامل.. ما الأمر؟

زعيم كوريا الشمالية " كيم جونج أون"

تنتظر المؤبد..تركت صورة الزعيم الكوري تحترق وأنقذت أطفالها

لا أمريكا ولا إيران ..سنة و شيعة كلنا إخوان

هتافات العراقيين: لا أمريكا ولا إيران ..سنة و شيعة كلنا إخوان"

كوكب جديد

طالب الثانوية العبقري.. يكتشف كوكبا جديدا

ابنة قاسم سليماني

شاهد.. ابنة "سليماني" تظهر بالسلاح خلال صلاة الجمعة

صلاح وماني

شاهد.. كيف استقبل صلاح ساديو ماني بعد تتويجه أفريقيا

تجميد البويضات هو الحل الأسهل

الإفتاء تحسم الجدل بشأن تجميد البويضات بـ4 شروط

بالأسماء.. المرشحون لخلافة "العميد" لتدريب "الموج الأزرق"

الرياضة

سموحة والزمالك
سموحة والزمالك
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

"سموحة" يلحق بقطار الغاضبين من التحكيم

#

الزمالك يسعى لعبور "الموج الأزرق" ومصالحة جماهيره

#

بالأسماء.. "كاف" يعلن المرشحين لجائزة أفضل لاعب بالقارة

#

بيراميدز يبحث عبور «الموج الأزرق» بالدفاع الجوى

بطولات

تدريب

فريق

سموحة

فرج عامر

بدء مسئولو نادى سموحة بقيادة المهندس محمد فرج عامر، فى التفاوض مع عددًا من المدربين لتولى تدريب الفريق خلفا للمدير الفنى حسام حسن الذى تقدم باستقالة من تدريب الفريق بالأمس.

ويأتى على رأس المدربين المرشحين بقوة لتولى تدريب الموج الأزرق، خالد جلال وأسامة نبيه.

فرج عامر رئيس النادى قال :"احترمنا قرار "العميد" ورغبته ونتمنى أن يحالفنا التوفيق فى المباراة القادمة".

وبسؤال "عامر" خلال حديثه مع قناة "أون سبورت":"حول هل سيكون مدير فنى أجنبى أم محلى؛ رد قائلا "الفريق فى منتصف الموسم ويحتاج لمدرب مصري خلال الفترة الحالية".

واختتم:"مباراة حرس الحدود ستكون اللقاء الأخير لحسام حسن الذى عمل معنا بإخلاص واجتهاد، ونشكره على الفترة التي قضاها معنا".


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» فى 44 يوما.. بريطاني يعبر صحراء الربع الخالي
» "الصحة": الانتهاء من فحص 4 مليون امرأة بمبادرة الرئيس
» تراجع حاد بأسعار الذهب بالأسواق
» التشكيل المتوقع للزمالك بموقعة زيسكو
» بالأسماء.. المرشحون لخلافة "العميد" لتدريب "الموج الأزرق"
» رئيس وزراء ومفوضية انتخابات مطالب مليونية ساحة التحرير اليوم
» "الموسيقى حلال أم حرام " الإفتاء تحسم الأمر
» حقيقة تغيير "المركزى" لتصميم العملة الورقية فئة العشرة جنيهات
» وزير النقل يتابع خطة تطوير نادي السكة الحديد الرياضي
» أول فرمان لمدرب الإسماعيلى الجديد
» شرط بسيط لـ"ملياردير" لمنح متابعيه 9 ملايين دولار

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • عصر

    02:56 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    14:56

  • مغرب

    17:15

  • عشاء

    18:45

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية