شاهد.. ابنة "سليماني" تظهر بالسلاح خلال صلاة الجمعة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لزينب سليماني ابنة القائد السابق لفيلق القدس الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، وهي تحمل سلاحا خلال صلاة الجمعة في مدينة كرمان.

ولم تكن زينب معروفة حتى مقتل والدها الجمعة الماضية، جراء ضربة أمريكية بطائرة بدون طيار في ضواحي بغداد.