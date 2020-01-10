شاهد.. ابنة "سليماني" تظهر بالسلاح خلال صلاة الجمعة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لزينب سليماني ابنة القائد السابق لفيلق القدس الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، وهي تحمل سلاحا خلال صلاة الجمعة في مدينة كرمان.
ولم تكن زينب معروفة حتى مقتل والدها الجمعة الماضية، جراء ضربة أمريكية بطائرة بدون طيار في ضواحي بغداد.
ودعت زينب بشكل متكرر إلى الانتقام لمقتل والدها، في نداء وصل إلى أعلى الجهات في الجمهورية الإسلامية وإلى حزب الله اللبناني.
وخاطبت زينب من قبل الرئيس الإيراني حسن روحاني مباشرة أمام الكاميرات حين جاء لتقديم تعازيه لعائلة سليماني، وطلبت منه الانتقام لمقتل والدها، حيث قالت للرئيس "سيد روحاني، كان والدي سيثأر لأصدقائه إذا أريقت دماؤهم. من سيثأر الآن لدم أبي؟" فأجاب روحاني: "الجميع سينتقم لدم الشهيد"