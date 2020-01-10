  • الجمعة 10 يناير 2020
  • بتوقيت مصر02:16 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: لازم لما يجي وقت القوة نستخدمها

القوات الأمريكية لن تنسحب من العراق

تطور جديد في انسحاب أمريكا من العراق

نانسي عجرم

انقلاب في قضية قتيل "نانسي عجرم"

الكويت

الكويت تعلن الاستنفار العسكري الكامل.. ما الأمر؟

زعيم كوريا الشمالية " كيم جونج أون"

تنتظر المؤبد..تركت صورة الزعيم الكوري تحترق وأنقذت أطفالها

لا أمريكا ولا إيران ..سنة و شيعة كلنا إخوان

هتافات العراقيين: لا أمريكا ولا إيران ..سنة و شيعة كلنا إخوان"

كوكب جديد

طالب الثانوية العبقري.. يكتشف كوكبا جديدا

ابنة قاسم سليماني

شاهد.. ابنة "سليماني" تظهر بالسلاح خلال صلاة الجمعة

صلاح وماني

شاهد.. كيف استقبل صلاح ساديو ماني بعد تتويجه أفريقيا

تجميد البويضات هو الحل الأسهل

الإفتاء تحسم الجدل بشأن تجميد البويضات بـ4 شروط

"الموسيقى حلال أم حرام " الإفتاء تحسم الأمر

آخر الأخبار

الإفتاء
الإفتاء
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

هدايا الأم تحير الأبناء.. والإفتاء تحسم الأمر

#

3 أسئلة عن الميراث تثير الجدل.. والإفتاء تحسم الأمر

#

ودائع البنوك حلال أم حرام.. الإفتاء تحسم الجدل بكلمة واحدة

#

"الإفتاء" تحسم الأمر بشأن إخراج زكاة المال بالتقسيط

فيس بوك

الإفتاء

الموسيقى

ردت دار الإفتاء المصرية، علي سؤال ورد لها من أحد متابعي الصفحة الرسمية لدار "فيس بوك" جاء نصه :" هل الموسيقي حلال أم حرام ".

 و أجابت الدار ، في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بأن الموسيقى في حد ذاتها مجرد صوت، وبالتالي فهي ليست حرام إلا في حالات معينة".

 وأوضحت، أن الموسيقى حرام إذا كانت لإثارة الشهوات المحرمة أو الحض على الفسق والفجور ومعصية الله ،أما إذا كانت الموسيقى في غير ذلك من الأغراض المباحة، فلا مانع شرعًا، ولا تكون حرامًا.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» فى 44 يوما.. بريطاني يعبر صحراء الربع الخالي
» "الصحة": الانتهاء من فحص 4 مليون امرأة بمبادرة الرئيس
» تراجع حاد بأسعار الذهب بالأسواق
» التشكيل المتوقع للزمالك بموقعة زيسكو
» بالأسماء.. المرشحون لخلافة "العميد" لتدريب "الموج الأزرق"
» رئيس وزراء ومفوضية انتخابات مطالب مليونية ساحة التحرير اليوم
» "الموسيقى حلال أم حرام " الإفتاء تحسم الأمر
» حقيقة تغيير "المركزى" لتصميم العملة الورقية فئة العشرة جنيهات
» وزير النقل يتابع خطة تطوير نادي السكة الحديد الرياضي
» أول فرمان لمدرب الإسماعيلى الجديد
» شرط بسيط لـ"ملياردير" لمنح متابعيه 9 ملايين دولار

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • عصر

    02:56 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    14:56

  • مغرب

    17:15

  • عشاء

    18:45

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية