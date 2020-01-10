» "الموسيقى حلال أم حرام " الإفتاء تحسم الأمر

10 يناير 2020 - 12:50 م

ردت دار الإفتاء المصرية، علي سؤال ورد لها من أحد متابعي الصفحة الرسمية لدار "فيس بوك" جاء نصه :" هل الموسيقي حلال أم حرام ".



و أجابت الدار ، في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بأن الموسيقى في حد ذاتها مجرد صوت، وبالتالي فهي ليست حرام إلا في حالات معينة".



وأوضحت، أن الموسيقى حرام إذا كانت لإثارة الشهوات المحرمة أو الحض على الفسق والفجور ومعصية الله ،أما إذا كانت الموسيقى في غير ذلك من الأغراض المباحة، فلا مانع شرعًا، ولا تكون حرامًا.

