حسن حسني عن خبر وفاته: لسه بعمل بروفة

10 يناير 2020 - 12:34 م



رد الفنان حسن حسني، علي الأنباء التي يتداولها البعض من حين لأخر بشأن وفاته، قائلا :" إنه لا يعرف الشخص الذي يشيع من حين لآخر خبر وفاته".



وأضاف حسني خلال برنامج "أحلى النجوم" المذاع على فضائية "المحور"، : " بأنه عندما سُئل عن خبر وفاته قال: «لسه بعمل بروفة ".



وتابع :" بأنه لا يوجد عداء بينه وبين أحد ليفعل هذا المقلب أكثر من مرة.. وإذا كان الفاعل يشيع هذا من باب الاستخفاف فحاجة دمها تقيل"



وأوضح أنه أولاده يصابون بالفزع عند قراءه مثل هذه الأخبار، معقبا :"ياخوانا انتو مستعجلين ليه ده لكل أجل كتاب هييجي يومي هموت على طول".

