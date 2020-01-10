» رئيس وزراء ومفوضية انتخابات مطالب مليونية ساحة التحرير اليوم

10 يناير 2020 - 12:31 م

استقبلت ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد المئات من الأهالي للمشاركة في المليونية التي تشهدها الساحة اليوم، والتي جري الحشد لها منذ أيام ردا علي الصمت الحكومي لمطالب المتظاهرين، حسبما نشرت "سكاي نيوز عربية".

ويؤكد المتظاهرون في تصريحات إعلامية أن مطالباتهم قانونية و تتمثل في اختيار رئيس وزراء وفق المواصفات التي أعلن عنها في الساحة وتشكيل مفوضية انتخابات مستقلة وإجراء انتخابات نزيهة.

يذكر أن الدعوات انتشرت علي مواقع التواصل الاجتماعي للدعوة للتظاهر في مليونية اليوم بمناسبة مرور 100 يوم علي انطلاق التظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات.