"الخشت" يكشف سرا عن حياته الشخصية لأول مرة

10 يناير 2020 - 12:23 م

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أنه يتم تولى المناصب داخل جامعة القاهرة اعتمادا علي تمكين الشخص الكفء فقط ، دون النظر إلى العرق أو العقيدة ".



وأضاف الخشت خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المواطنة أحد تجليات الدولة المدنية في مصر، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة تنعم بالاستقرار السياسي، ولا مجال للتعصب والتميز ".



و تابع :"بأن الأخوة المسيحيين يحصلون على كافة حقوقهم في مصر، معقبا :" أغلب أصدقائي مسيحيين، و لست سلفيًا أو علمانيا لكني شخص مدني".

