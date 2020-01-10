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أبو تريكة يغرد بـ " حكمة لقمان"

الرياضة

لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة
لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة
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متابعات- أمينة عبد العال

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تويتر

ابو تريكة

لقمان

شارك لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة متابعيه علي موقع التدوينات" تويتر" بحكمة من لقمان قائلا:" فإن الله يُحيي القلوب الميّتة بالعِلم، كمـا يُحيي الأرض بوابل المطر".

ولاقت تدوينته إعجاب متابعيه وعلق الكثرين عليها، وقال كيمو" حبيبي تريكة".

وقال رؤوف بن خليف :" أيها المؤمنون والمؤمنات استجيبوا لنداء ربكم وأمر مولاكم تقدّست أسماؤه:

"إِنَّ الله وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النبي يا أيها الذين آمَنُوا صَلُّوا عليه وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا" اللهم صلِّ وسلّم على نبيك وحبيبك ومصطفاك وخليلك أبد الدهر.


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