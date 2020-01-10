أبو تريكة يغرد بـ " حكمة لقمان"

متابعات- أمينة عبد العال
شارك لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة متابعيه علي موقع التدوينات" تويتر" بحكمة من لقمان قائلا:" فإن الله يُحيي القلوب الميّتة بالعِلم، كمـا يُحيي الأرض بوابل المطر".
ولاقت تدوينته إعجاب متابعيه وعلق الكثرين عليها، وقال كيمو" حبيبي تريكة".
وقال رؤوف بن خليف :" أيها المؤمنون والمؤمنات استجيبوا لنداء ربكم وأمر مولاكم تقدّست أسماؤه:
"إِنَّ الله وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النبي يا أيها الذين آمَنُوا صَلُّوا عليه وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا" اللهم صلِّ وسلّم على نبيك وحبيبك ومصطفاك وخليلك أبد الدهر.
فإن الله يُحيي القلوب الميّتة بالعِلم،— محمد أبوتريكة (@trikaofficial) January 10, 2020
كمـا يُحيي الأرض بوابل المطر.
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• من حكمةِ لقمان.
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