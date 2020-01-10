مفاجأة بشأن سعر الدولار منتصف 2020

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إيمان هاني

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الدولار

النهار

تامر أمين

أكد الإعلامي تامر أمين، أن منتصف عام 2020 سينخفض الدولار لـ15 جنيهًا، خاصة أن كافة المؤشرات تعطي بيانات حول ارتفاع الجنيه المرحلة المقبلة.

وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن هناك قفزة كبيرة للجنيه المصري أمام الدولار، لافتًا إلى أن الدولار انخفض اليوم 6 قروش وأصبح 15.93 جنيه.

وتابع :" لازم نعرف إن ارتفاع قيمة الجنيه ترجع إلى زيادة العائد من السياحة، تحويلات المصريين من الخارج، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي.

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