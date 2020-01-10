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اغتصاب امرأة كل 15 دقيقة .. في هذه الدولة

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اغتصاب- أرشيفية
اغتصاب- أرشيفية
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علي محمود

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الهند

اغتصاب امرأة

المرأة الهندية

إنديرا غاندي

اللجنة الوطنية للمرأة الهندية

كشفت بيانات رسمية للحكومة الهندية، على خلفية بلاغات تم تقديمها للسلطات الهندية، عن تعرض امرأة للاغتصاب كل 15 دقيقة في المتوسط خلال عام 2018.

وقالت لاليتا كومارامانجالام الرئيسة السابقة للجنة الوطنية للمرأة عضو حزب بهاراتيا جاناتا الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الحالي: "لا يزال هذا البلد يديره رجال، إنديرا غاندي واحدة لن تغير الأمور. معظم القضاة ما زالوا من الرجال"؛ بحسب "روسيا اليوم".

وأضافت: "لا يوجد إلا عدد قليل جدا من مختبرات الطب الشرعي في البلاد، والمحاكم السريعة ليس بها إلا عدد قليل جدا من القضاة".

ويذكر أن واقعة اغتصاب جماعي لامرأة، وقتلها في حافلة في نيودلهي عام 2012، أثارت  عضبا موسعا؛ حيث خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع في كل أنحاء الهند احتجاجا، بينهم نجوم سينمائيون وسياسيون؛ ما أدى إلى تشديد العقوبات وإنشاء محاكم جديدة لتسريع البت في القضايا من هذا النوع. لكن المشكلة ظلت قائمة.

وفي 2017 حضيت قضية وقوع فتاة قاصر ضحية الاغتصاب من قبل كولديب سينغ سنجار، النائب السابق عن حزب بهاراتيا جاناتا، باهتمام كبير حيث حاولت الضحية الانتحار في العام التالي، متهمة الشرطة بالتقاعس.

فيما أبلغت نساء عن 34 ألف حالة اغتصاب تقريبا في عام 2018، وهو عدد لا يحمل تغيرا يذكر عن العام السابق له. وانتهى ما يزيد قليلا عن 85% من هذه القضايا بتوجيه اتهامات، و27 % بإدانات، وذلك وفقا للتقرير السنوي للجرائم الصادر عن وزارة الداخلية.


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