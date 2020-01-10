عبد الباري عطوان: خامنئي من نسل الرسول

10 يناير 2020 - 11:49 ص

في تصريح مثير للجدل ادعى الصحفي الفلسطيني عبد الباري عطوان يكذب أن المرشد الإيراني علي خامنئي عربي ومن نسل الرسول الكريم

وأضاف عطوان من خلال الفيديو: " ما ممكن يكون سيد لا إذا كان عربي .. على خامنئي من نسل الرسول صلى الله عليه وسلم.. تحدث باللغة العربية دون أي أخطاء".

وأوضح أن لغة خامنئي للغة العربية درس للزعماء العرب الذين يستخدمون اللغات الأجنبية، بحسب قوله.

يذكر دائما أن عطوان في معظم لقاءاته ومحافله يدعو للنظام الإيراني، ويرى أنه نظامك المقاومة الإسلامية.