إسرائيل تطلق سراح أسيرين سوريين

10 يناير 2020 - 11:44 ص

وافق بنيامين نتنياهو رئيس حكومة إسرائيل، على إطلاق سراح الأسيرين صدقي المقت وأمل أبو صالح "كبادرة حسن نية بعد استعادة جثمان زخاريا باومل من سوريا إلى إسرائيل".

وقالت مصلحة السجون بإسرائيل، إنه سيتم الإفراج عن أمل أبو صالح (25 عاما) وهو من مواليد مجدل شمس، كان يقضي محكوميته بالسجن 7 سنوات و8 أشهر، وكان من المفروض إطلاق سراحه في العام 2023 فيما ستفرح مصلحة السجون عن صدقي المقت الجمعة.

وكشفت معلومات أن قرار الإفراج عن الأسير المقت جاء عقب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا، حيث أجرى لقاءً مع الرئيس السوري بشار الأسد وزار مقر فريق القوات المسلحة الروسية في دمشق.

ورفض الأسير السوري الشروط التي وضعها الاحتلال لإطلاق سراحه، والتي قضت بإبعاده عن الجولان السوري المحتل لمدة 20 سنة، ويبقى في دمشق، على أن يكون له الحق بعد 5 سنوات أن يقدم طلبًا لسلطات الاحتلال بالعودة إلى الجولان.