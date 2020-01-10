وزير إسرائيلي يوجه دعوة لدول الخليج.. لهذا السبب

10 يناير 2020 - 11:39 ص

وجه وزير الاتصالات الإسرائيلي السابق " أيوب قرا" دعوة لدول الخليج للاتحاد مع بلاده لتكوين جبهة قوية في وجه الشر الإيراني، يأتي ذلك تعليقا علي اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وأضاف في تدوينته علي " تويتر" :" بعد تصريح إيران بأنها قد توجه أسلحتها العدائية باتجاه دبي ومدينة حيفا ، فقد حان الوقت لدول الخليج للاتحاد مع إسرائيل أمنيا و اقتصاديا لتكوين جبهة قوية في وجه إيران".

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة أعلنت أنها نفذت ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي أدت إلي مقتل سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس وأخرين.



