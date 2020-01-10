"ترامب" يفجر مفاجأة جديدة عن اغتيال قاسم سليماني

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ترامب وسليماني
ترامب وسليماني
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علي محمود

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الحرس الثوري الإيراني

ترامب

الديمقراطيين

مقتل قاسم سليمانى

السفارات الأمريكية

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تفاصيل إصداره أمر عملية اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني؛ وأيضا سبب عدم إخباره  للديمقراطيين مسبقا؛ خشية تسريبهم للمعلومات؛ حيث وصف "سليماني" بـ"وحش كاسر" خطط لتفجير إحدى السفارات الأمريكية.

وأضاف ترامب في تصريح صحفي، بحسب "روسيا اليوم": "قاسم سليماني زرع الموت في الشرق الأوسط وخارجه، وهو الذي أذن بالهجوم على سفارة الولايات المتحدة في بغداد، أخذناه بسرعة، أمرت جنرالاتنا: خذوه الآن".

وأضاف" ترامب أن "أحد الناس المحترمين جدا أجابه بأن يفعل ذلك غدا"، لكن ترامب قال له: "هذا يجب فعله الآن، وفورا".

وأشار ترامب، إلى أن سليماني كان يجهز لهجمات جديدة، وكان يدرس إمكانية تنفيذ هجوم على السفارات الأمريكية، في بغداد وفي مناطق أخرى، مضيفا أن "الديمقراطيين اليساريين المتطرفين يعربون عن استيائهم من القضاء على هذا الإرهابي. إنهم يفضلون السخط على جرائم سليماني".


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