بشرى من "الأرصاد" عن طقس الغد

10 يناير 2020 - 11:24 ص



زف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خبرا سارا بشأن طقس الغد السبت ، قائلا :" استقرار فى درجات الحرارة غدا.



وأكد محمود شاهين، في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، اليوم الجمعة،انتهاء نشاط مكثف للرياح على أغلب محافظات مدن ومحافظات الجمهورية".



ونصح بتوخى الحذر خلال القيادة على الطرق خلال فترة تكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر، مع ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم.

