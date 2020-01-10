مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

10 يناير 2020 - 11:19 ص

تقام اليوم العديد من المباريات بمختلف الدوريات والمسابقات، أبرزها مواجهة الزمالك وزيسكو الزامبي، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويستعرض "المصريون" أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

دوري أبطال أفريقيا:

الزمالك - زيسكو، التاسعة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 1.

شيبية القبائل - الرجاء البيضاوي، السادسة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 1.

الدوري الإنجليزي:

شيفيلد يونايتد - وست هام، العاشرة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 2.

الدوري الفرنسي:

رين - مارسيليا العاشرة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 6.

الدوري السعودي:

الحزم - الشاب، الثانية والنصف وخمس دقائق عصرا، عبر قناة الرياضية السعودية 1.

التعاون - الفتح، الخامسة وخمس دقائق مساء، عبر قناة الرياضية السعودية 4.

النصر - الاتحاد، السابعة وخمس دقائق مساء، عبر قناتي الرياضية السعودية 1 و 3.