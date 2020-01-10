الشوباشي للسيسي: من زمان و أنا منتظرة رئيس مثلك

10 يناير 2020 - 11:15 ص





أعربت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عن تقديرها لتقديم الرئيس عبدالفتاح السيسي للوطن عن أي شييء آخر".



وأضافت الشوباشي"، خلال حوارها ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، قائلة : "كنت منتظرة رئيس مثل السيسي من زمان، وأخيرا جه"".



وتابعت :"إن الشعب المصري هزم الإخوان بأكبر ثورة في التاريخ، معتبرة تبرير جماعة الإخوان التدخل التركي في سوريا وليبيا خيانة بشعة.



وأبدت الكاتبة الصحفية، دهشتها من تأييد قطر للغزو التركي على الدول العربية، معقبة: "قطر تابع، وقطر محسوبة علينا دولة عربية وخلاص".

