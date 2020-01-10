» وزير النقل يتابع خطة تطوير نادي السكة الحديد الرياضي

10 يناير 2020 - 10:59 ص

عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اجتماعا موسعا مع رئيس هيئة السكك الحديدية؛ بحضور رئيس مجلس إدارة نادي السكة الحديد، ورئيس شركة إم أو تي للاستثمار والمشروعات؛ لمتابعة خطة تطوير نادي السكة الحديد.

في بداية اللقاء أكد الفريق مهندس كامل الوزير، اهتمام وزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد بتقديم رعاية اجتماعية ورياضية وصحية مميزة للعاملين في الهيئة ومترو الأنفاق؛ موضحا أن العنصر البشري أحد أهم عوامل نجاح المنظومة، لافتا إلى أنه في هذا الإطار تم تطوير شركة المركز الطبي لسكك حديد مصر، ومن المقرر أن يتم تطوير مستشفى السكة الحديد في كل من طنطا وأبوزعبل؛ بهدف تقديم خدمة طبية مميزة للعاملين، مشيرا إلى أن هيئة السكة الحديد بصدد استغلال بعض أملاكها في مرسى مطروح لإقامة مصيف للعاملين بالهيئة كما أن تطوير نادي السكة الحديد الرياضي سيصب في صالح العاملين في هيئة السكة الحديد ومترو الأنفاق، وأسرهم.

واستعرض وزير النقل، خطة تطوير النادي، والنهوض بالخدمات التي يقدمها سواء على المستوى الرياضي أو الاجتماعي أو الاستثماري؛ حيث اطلع على خطة تطوير المبنى الاجتماعي والملاعب والاستاد والصالات المختلفة ومخطط زيادة المساحات الخضراء والحدائق بالنادي؛ لخدمة الأعضاء، وكذلك المخطط الاستثماري الخاص بتطوير سور النادي، وإقامة محلات تجارية به للمساهمة في زيادة العوائد المادية لهيئة السكة الحديد.

وأكد وزير النقل على ضرورة الاسراع بتنفيذ كافة أعمال التطوير والمخططات الاستثمارية للنادي لتطوير الخدمة المقدمة لإعضائه؛ بما يتناسب مع عراقة النادي الذي تم إنشاؤه عام1903 مشيرا إلى أن هذا النادي يجب أن يكون مصدرا لتخريج الأبطال الرياضيين في كافة الألعاب.

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