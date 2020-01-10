  • الجمعة 10 يناير 2020
  • بتوقيت مصر02:14 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: لازم لما يجي وقت القوة نستخدمها

القوات الأمريكية لن تنسحب من العراق

تطور جديد في انسحاب أمريكا من العراق

نانسي عجرم

انقلاب في قضية قتيل "نانسي عجرم"

الكويت

الكويت تعلن الاستنفار العسكري الكامل.. ما الأمر؟

زعيم كوريا الشمالية " كيم جونج أون"

تنتظر المؤبد..تركت صورة الزعيم الكوري تحترق وأنقذت أطفالها

لا أمريكا ولا إيران ..سنة و شيعة كلنا إخوان

هتافات العراقيين: لا أمريكا ولا إيران ..سنة و شيعة كلنا إخوان"

كوكب جديد

طالب الثانوية العبقري.. يكتشف كوكبا جديدا

ابنة قاسم سليماني

شاهد.. ابنة "سليماني" تظهر بالسلاح خلال صلاة الجمعة

صلاح وماني

شاهد.. كيف استقبل صلاح ساديو ماني بعد تتويجه أفريقيا

تجميد البويضات هو الحل الأسهل

الإفتاء تحسم الجدل بشأن تجميد البويضات بـ4 شروط

وزير النقل يتابع خطة تطوير نادي السكة الحديد الرياضي

الحياة السياسية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
Advertisements

علي محمود

أخبار متعلقة
#

وزير النقل يتابع مشروع تطوير كوبري إمبابة على النيل

#

رئيس السكة الحديد يتابع التشغيل التجريبى للجرارات الجديدة

#

وزير النقل يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير منظومة الإشارات بالسكة الحديد

#

وزير النقل: هذه الصفقة نقلة نوعية لأسطول السكة الحديد

وزارة النقل

السكة الحديد

نادي السكة الحديد الرياضي

عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اجتماعا موسعا مع رئيس هيئة السكك الحديدية؛ بحضور رئيس مجلس إدارة نادي السكة الحديد، ورئيس شركة إم أو تي للاستثمار والمشروعات؛  لمتابعة خطة تطوير نادي السكة الحديد.

في بداية اللقاء أكد الفريق مهندس كامل الوزير، اهتمام وزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد بتقديم رعاية اجتماعية ورياضية وصحية مميزة للعاملين في الهيئة ومترو الأنفاق؛  موضحا أن العنصر البشري أحد أهم عوامل نجاح المنظومة، لافتا إلى أنه في هذا الإطار تم تطوير شركة المركز الطبي لسكك حديد مصر،  ومن المقرر أن يتم تطوير مستشفى السكة الحديد في كل من طنطا وأبوزعبل؛ بهدف تقديم خدمة طبية مميزة للعاملين، مشيرا إلى أن هيئة السكة الحديد بصدد استغلال بعض أملاكها  في مرسى مطروح لإقامة مصيف للعاملين بالهيئة  كما أن  تطوير نادي السكة الحديد الرياضي سيصب في صالح العاملين في هيئة السكة الحديد ومترو الأنفاق، وأسرهم.  

واستعرض وزير النقل، خطة تطوير النادي، والنهوض بالخدمات التي يقدمها سواء على المستوى الرياضي أو الاجتماعي أو الاستثماري؛ حيث اطلع على خطة تطوير المبنى الاجتماعي والملاعب والاستاد والصالات المختلفة ومخطط زيادة المساحات الخضراء والحدائق بالنادي؛ لخدمة الأعضاء، وكذلك المخطط الاستثماري الخاص بتطوير سور النادي، وإقامة محلات تجارية به للمساهمة في زيادة العوائد المادية لهيئة السكة الحديد.

وأكد وزير النقل على ضرورة  الاسراع  بتنفيذ  كافة أعمال التطوير والمخططات الاستثمارية للنادي  لتطوير الخدمة المقدمة لإعضائه؛ بما يتناسب مع عراقة النادي الذي تم إنشاؤه عام1903  مشيرا إلى أن هذا النادي يجب أن يكون مصدرا لتخريج الأبطال الرياضيين في كافة الألعاب.

.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» فى 44 يوما.. بريطاني يعبر صحراء الربع الخالي
» "الصحة": الانتهاء من فحص 4 مليون امرأة بمبادرة الرئيس
» تراجع حاد بأسعار الذهب بالأسواق
» التشكيل المتوقع للزمالك بموقعة زيسكو
» بالأسماء.. المرشحون لخلافة "العميد" لتدريب "الموج الأزرق"
» رئيس وزراء ومفوضية انتخابات مطالب مليونية ساحة التحرير اليوم
» "الموسيقى حلال أم حرام " الإفتاء تحسم الأمر
» حقيقة تغيير "المركزى" لتصميم العملة الورقية فئة العشرة جنيهات
» وزير النقل يتابع خطة تطوير نادي السكة الحديد الرياضي
» أول فرمان لمدرب الإسماعيلى الجديد
» شرط بسيط لـ"ملياردير" لمنح متابعيه 9 ملايين دولار

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • عصر

    02:56 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    14:56

  • مغرب

    17:15

  • عشاء

    18:45

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية