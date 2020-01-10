» شاهد.. الثلوج تغطي جبال "تبوك"

متابعات- أمينة عبد العال
تداول رواد موقع التدوينات" تويتر" مقطع فيديو للثلوج وهي تغطي منطقة "تبوك في السعودية.
ويظهر مقطع الفيديو اكتساء الأرض وجبال علقان بمنطقة تبوك المحيطة باللون الأبيض، وفرحة المواطنين بها والتقاطهم مقاطع فيديو وصور لتوثيق هذه اللحظات.
بالفيديو : ثلوج علقان بمنطقة تبوك— جوال منطقة تبوك (@JawalTabouk) January 10, 2020
تصوير : فريق أمطار تبوك#السعودية #تبوك #أملج #الوجه #البدع #حقل #ضباء #تيماء #أمالا #نيوم #شرما
#يوم_الجمعه pic.twitter.com/IL6eGUW8PQ
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