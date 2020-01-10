» قطع المياه عن 5 أحياء بالجيزة .. تعرف عليها

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متابعات- أمينة عبد العال

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أعلنت محافظة الجيزة عن قطع المياه بـ 5 مناطق في الجيزة وهي " جي جنوب الجيزة و حي الطالبية و حي العمرانية وحي العمرانية وشارع فيصل وشارع الهرم بمتفرعاتهم، وذلك بدء من الساعة 8 مساء اليوم ولمدة 12 ساعة حتى الساعة 8 من صباح يوم السبت.

يأتي ذلك لإجراء أعمال صيانة طارئة بمحطة مياه جزيرة الدهب ، مضيفة في بيان أصدرته بضرورة إتخاذ المواطنين لاحتياجاتهم المائية الفترة التي سيتم قطعها بها.

جدير بالذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستوفر سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب لسد احتياجات المواطنين بمناطق الانقطاع علي رقم الطوارئ"125".



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