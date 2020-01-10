الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

10 يناير 2020 - 08:58 ص

يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

و سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 10 يناير تراجعا طفيفا، حيث كسر حاجز الـ16 جنيه ليسجل 15.099.

وسجل الدولار في بنك مصر 15.95 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.05 جنيه، وسجل في البنك الأهلي 15.95 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.05 جنيه.

كما سجل في بنك بركة 15.95 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.05 جنيه، أما في بنك قناة السويس فقد سجل 15.94 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.04 جنيه.