محمد صلاح يتفوق على ميسي في هذا الأمر المثير

09 يناير 2020 - 11:40 م

تفوق النجم المصري محمد صلاح على الأرجنتيني ليونيل ميسي في تصنيف جديد لأغلى اللاعبين، من حيث القيمة السوقية، وفقا لشبكة «سكاي نيوز».



ونشر المركز الدولي للدراسات الرياضية "CIES" على موقعه الإلكتروني، هذا الأسبوع، تصنيفا يضم قيمة اللاعبين السوقية في مختلف دوريات العالم.



وتصدر النجم الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جرمان) المركز الأول بقيمة 265 مليون يورو، ثم لاعب مانشستر سيتي، رحيم ستيرلينج (223.7 مليون يورو).



واحتل مو صلاح المركز الثالث، حيث حدد فريق أبحاث المركز قيمته السوقية بـ175 مليون يورو، متفوقا بذلك على نجم الكرة العالمية ليونيل ميسي، الذي جاء في المركز الثامن بـ125 مليون يورو.

وقال المركز إن عددا من العوامل أخذت بعين الاعتبار في تحديد قيمة اللاعبين السوقية، مثل العمر والفريق ومدة العقد والمركز.

وكان ليفربول دفع لفريق روما الإيطالي نحو 50 مليون دولار مقابل انتقال صلاح إليه في العام 2017.

