عشرات القتلى والجرحى تم إجلاؤهم من القاعدة الأمريكية

10 يناير 2020 - 12:20 ص

قال قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد حاجي زادة، إن العشرات قتلوا وأصيبوا وتم إجلائهم من قاعدة عين الأسد العسكرية الأمريكية، التي طالتها صواريخ الحرس في العراق.

وقال زادة: «لم نكن في هذه العمليات بصدد قتل أحد، ورغم أنه من المؤكد أن عشرات الأشخاص قتلوا وأصيبوا، وقد تم إجلاؤهم في طائرات سي 130»، بحسب وكالة أنباء «فارس» الإيرانية.



وأضاف بقوله «لكننا لو كنا بصدد القتل، لكان بإمكاننا أن نخطط العمليات بشكل يقتل فيها 500 شخص في الخطوة الأولى».

