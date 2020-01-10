  • الجمعة 10 يناير 2020
  • بتوقيت مصر02:39 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مقتل مساعد قاسم سليماني بسوريا

خبير عكسري: هذا هو السبب الحقيقي لقتل "سليماني"

استقرار أسعار الدولار في تعاملات اليوم

تامر أمين يفجر مفاجأة مدوية بشأن سعر الدولار

العقارات في مصر

الغرف التجارية تفجر مفاجأة بشأن سوق العقارات في مصر

صلاح وميسي

محمد صلاح يتفوق على ميسي في هذا الأمر المثير

إصابة العشرات في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية للأمم المتحدة

عشرات القتلى والجرحى تم إجلاؤهم من القاعدة الأمريكية

سد النهضة

"الري" تكشف مفاجأة بشأن اجتماعات أزمة سد النهضة

إيهاب توفيق

طبيب يكشف مفاجأة حول وفاة والد إيهاب توفيق

أرشيف

الأزهر ينهي خصومة ثأرية استمرت 10 سنوات

أرشيفية

أسعار الدولار تواصل التراجع خلال التعاملات المسائية

ضحايا الطائرة المنكوبة

أمريكا تفجر مفاجأة: الطائرة الأوكرانية أسقطت بصاروخ

أزمة في بريطانيا بعد قرار الأمير هاري ترك العائلة المالكة

عرب وعالم

الأمير هاري وزوجته
الأمير هاري وزوجته
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

أول قرار للسلطان قابوس في عمان بعد تعافيه

#

سر صادم وراء امتناع ملكة بريطانيا عن زيارة زوجها بالمستشفى

#

بعد البريطانية.. هل تعود السياحة الروسية إلى مصر قريبًا؟

#

تحقيق عاجل في بريطانيا بعد وفاة رضيع داخل السجن

طلبت ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث الثانية، يوم الخميس، تشكيل فريق عمل لبحث قرار الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، التخلي عن صفتهما الملكية والاتجاه «للاستقلال المادي».
طلبت الملكة إليزابيث من الموظفين لديها العمل مع «دوق ودوقة ساسيكس» لإيجاد حل عملي خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن أعلنا أنهما سيتنحيان عن العائلة المالكة.
وقال مراسل هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» الملكي، نيكولاس ويتشل، إن ملكة بريطانيا أجرت اتصالًا بنجلها الأمير تشارلز، أمير ويلز، وحفيدها دوق كامبريدج، الأمير وليام، اليوم الخميس، واتفقوا على أنهم سيكلفون كبار الموظفين للعمل مع الأمير هاري وحكومة ساسيكس، من أجل إيجاد حلول بشكل عاجل.
ولم يستشر الأمير هاري وميجان ماركل أي فرد من العائلة الملكية بشأن قرارهما التخلي عن صفتهما الملكية، كما أن قصر باكنجهام لم يكن على علم بنوايا «دوق ودوقة ساسيكس».
وعلى الرغم من قرار الزوجين، سيبقى الأمير هاري في المركز السادس على العرش البريطاني.
وقال مصدر ملكي إن الأسرة المالكة البريطانية تشعر بالألم وخيبة الأمل بسبب الإعلان الصادم من الأمير هاري وزوجته ميجان بأنهما سيتنحيان عن أداء مهامهما الملكية الرئيسية وسيمضيان مزيدا من الوقت في أمريكا الشمالية.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» الأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الموجة الباردة
» أزمة في بريطانيا بعد قرار الأمير هاري ترك العائلة المالكة
» إيران ترد على سقوط الطائرة الأوكرانية بصاروخ
» وزير إسرائيلي يدعو دول الخليج لـ"الاتحاد" مع تل أبيب
» أكبر قوة تطوعية للإطفاء في العالم تكافح حرائق أستراليا
» غليان في الكنيسة بسبب «الفيلم المسيئ» للمسيح
» بالصور.. أسماك القرش تلتهم لاعب كرة قدم
» بيلوسي: سنحيل إجراءات عزل ترامب للشيوخ "قريبا"
» ترامب: عقوبات مشددة ضد إيران دخلت حيز التنفيذ
» موجة طقس سيئ تضرب القاهرة والمحافظات
» أتلتيكو مدريد يطيح ببرشلونة ويتأهل لنهائي السوبر الإسباني

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    14:56

  • مغرب

    17:15

  • عشاء

    18:45

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية