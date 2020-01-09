» وزير إسرائيلي يدعو دول الخليج لـ"الاتحاد" مع تل أبيب

09 يناير 2020 - 11:50 م

دعا وزير إسرائيلي سابق، دول الخليج لـ"الاتحاد" مع تل أبيب، أمنيا واقتصاديا، لتكوين "جبهة قوية في وجه الشر الإيراني".



جاء ذلك في تغريدة لوزير الاتصالات الإسرائيلي السابق "أيوب قرا"، المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال الوزير الدرزي، في تغريدة له، أنه بعد تصريح إيران بأنها قد توجه أسلحتها العدائية باتجاه دبي ومدينة حيفا، حان الوقت لدول الخليج العربي للاتحاد مع إسرائيل أمنيا واقتصاديا لتكوين جبهة قوية في وجه الشر الإيراني، والتصدي للإرهاب في الشرق الأوسط.

وتشهد المنطقة توترات متسارعة عقب اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، بغارة أمريكية في بغداد فجر الجمعة.

والأربعاء، ردت إيران وشنت قصفاً بصواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين تستضيفان جنوداً أمريكيين في الأنبار (غرب) وأربيل (شمال).

ولاحقا قال الحرس الثوري الإيراني، في بيان، "إذا تحركت المقاتلات الأمريكية من قاعدة الظفرة (الإماراتية) لقصف إيران، فعلى الإمارات أن تودع عهد الانتعاش الاقتصادي والسياحي".

والأحد، هدد القائد السابق للحرس الثوري الإيراني محسن رضائي، في كلمة بثها التلفزيون المحلي، بأن "انتقام إيران من الولايات المتحدة على اغتيال سليماني سيكون قاسياً (..) ستكون حيفا ومراكز عسكرية إسرائيلية ضمن الرد".