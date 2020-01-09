كندا تؤكد سقوط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني

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الطائرة الأوكرانية المنكوبة
الطائرة الأوكرانية المنكوبة
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قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن بلاده لديها معلومات استخباراتية تفيد أن الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران، سقطت بصاروخ إيراني.
وأضاف ترودو في تصريحات بمؤتمر صحفي، الخميس، أن "المعلومات تفيد بسقوط الطائرة بصاروخ أرض- جو".
وتابع: "ربما لا يكون ذلك متعمدا"، مشيرًا إلى أنه "من الأهمية بمكان إجراء تحقيق شامل وموثوق".
وسقطت، الأربعاء، طائرة ركاب أوكرانية من طراز "بوينغ 737" مما أسفر عن مصرع 176 شخصًا، بينهم 82 إيرانيا و63 كنديا.
وطرح مسؤولون أوكرانيون، الخميس، 3 فرضيات تفسر أسباب سقوط الطائرة بوينغ 737، التي كانت متجهة الأربعاء من العاصمة الإيرانية طهران إلى كييف.
وقال مجلس الدفاع والأمن الوطني الأوكراني، في بيان، إنّ الطائرة ربما "تعرضت لعمل إرهابي، أو أصيبت بصاروخ أرض جو".
وأضاف أن السبب الثالث الذي قد يفسر تحطم الطائرة "هو تعرض محركها لانفجار إثر مشاكل فنية".
وفي وقت سابق الخميس، كشف تقرير مبدئي لمنظمة الطيران المدني الإيرانية، أنّ الطائرة الأوكرانية استدارت للعودة إلى المطار الذي أقلعت منه في طهران، بعد نشوب حريق بها ومواجهتها مشكلة.
وشدد مسؤولون إيرانيون، على أن الحادث وقع "لأسباب فنية"، حسب وكالة "فارس".
غيّر أنّ الخطوط الجوية الأوكرانية، نفت وجود أعطال في الطائرة المنكوبة، مؤكدة أنها جديدة وتم فحصها قبل يومين.
والأربعاء، نقلت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية، عن رئيس هيئة الطيران المدني، علي عابد زادة، إن بلاده "لن تسلم الصندوق الأسود لشركة بوينغ الأمريكية المنتجة للطائرة"، مؤكدا أن الإجراءات الحالية تتمحور حول اختيار الدولة التي سترسل إليها إيران الصندوق، حتى يتم تحليل بياناته. 

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