نيجيريا.. مقتل 12 بهجوم مسلح وسط البلاد

09 يناير 2020 - 11:00 م

قُتل 12 شخصاً، وأصيب آخرون في هجوم مسلح شنه مجهولون على منطقة بولاية "بلاتيو" وسط نيجيريا.



وأوضح المتحدث باسم شرطة الولاية، تيرنا تيوب في تصريح صحفي، الخميس، أن مسلحين مجهولي الهوية هاجموا منطقة مانجو، ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة العديد من الأشخاص.

وأضاف أن العديد من المنازل احترقت جراء الهجوم، إضافة لنفوق عدد كبير من الماشية.

وأشار أن قوات الأمن هرعت إلى المنطقة، وبدأت بإجراء التحقيقات.