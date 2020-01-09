العراق يستدعي السفير الإيراني للاحتجاج على القصف

09 يناير 2020 - 10:40 م

قالت وزارة الخارجية العراقية الخميس، إنها استدعت سفير طهران لدى بغداد إيرج مسجدي، للاحتجاج على قصف إيران لقاعدتين عسكريتين تستضيفان جنوداً أمريكيين.



وذكرت الوزارة في بيان، اطلعت عليه الأناضول، أنه أناب عن السفير القائم بالأعمال المؤقت موسى طبطبائي؛ وذلك لتواجد الأول في بلاده بمهمة رسمية.

وأضافت الوزارة: "تم إبلاغ القائم بالأعمال برفض حكومة جمهورية العراق تلك الاعتداءات واعتبارها خرقاً للسيادة العراقية".

كما تم "دعوة جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بضبط النفس، وعدم جعل العراق ساحة حرب لتصفية الحسابات، وقد جرى التأكيد على ان العراق بلد مستقل، وأن أمنه الداخلي يحظى بالأولوية والاهتمام البالغين"، وفق البيان.

والأربعاء، شنت إيران قصفاً بصواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين تستضيفان جنوداً أمريكيين في الأنبار (غرب) وأربيل (شمال)، رداً على مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق "القدس"، بغارة أمريكية في بغداد، الجمعة.

وتحدثت وكالة "فارس" شبه الرسمية، عن وقوع 80 قتيلا في الهجوم، فيما نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذلك، مؤكدًا أن الهجوم لم يسفر عن وقوع ضحايا بصفوف جنود بلاده وإنما اقتصر على أضرار مادية.

وينتشر نحو خمسة آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.