تونس.. ارتفاع العجز التجاري 2 % في 2019

09 يناير 2020 - 10:20 م

أعلنت تونس، الخميس، ارتفاع عجز الميزان التجاري في البلاد بنحو 2 بالمئة على أساس سنوي في 2019.



وقال المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) في بيان، إن العجز التجاري ارتفع إلى نحو 19.408 مليار دينار (نحو 6.85 مليار دولار) في 2019، مقابل نحو 19.022 مليار دينار (6.72 مليار دولار) في 2018.

وأشار المعهد إلى تسجيل عجز تجاري مع الصين والجزائر وإيطاليا وتركيا وروسيا، مقابل تحقيق فائض مع فرنسا وليبيا والمغرب.

وفي 2019، ارتفعت الصادرات التونسية 7 بالمئة إلى نحو 43.855 مليار دينار ( 15.5 مليار دولار)، على أساس سنوي.