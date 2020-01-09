  • الخميس 09 يناير 2020
  • بتوقيت مصر11:04 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
إيهاب توفيق

طبيب يكشف مفاجأة حول وفاة والد إيهاب توفيق

أرشيف

الأزهر ينهي خصومة ثأرية استمرت 10 سنوات

أرشيفية

أسعار الدولار تواصل التراجع خلال التعاملات المسائية

ضحايا الطائرة المنكوبة

أمريكا تفجر مفاجأة: الطائرة الأوكرانية أسقطت بصاروخ

أرشيفية

غليان في الكنيسة بسبب «الفيلم المسيئ» للمسيح

القرش المفترس

بالصور.. أسماك القرش تلتهم لاعب كرة قدم

سد النهضة

تعثر مفاوضات «سد النهضة».. إثيوبيا تتعنت ومصر ترد

الملك سلمان

العاهل السعودي يصدر أمرًا ملكيًا بالقتل

أرشيفية

موجة طقس سيئ تضرب القاهرة والمحافظات

مانى

بالفيديو.. «مانى» يرفض تشبيهه بـ«محمد صلاح»

«حفتر» يرفض دعوة أنقرة وموسكو لوقف إطلاق النار

عرب وعالم

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

"تصرف غير لائق مني"..إلغاء ترخيص نائبة إطلاق النار

#

إطلاق النار على منزل رئيس وزراء سابق في لبنان

#

«الإدارى» يرفض دعوى العتال لوقف انتخابات الزمالك

#

سعودي يطلق النار على المارة والشرطة بسلاح رشاش

تركيا

ليبيا

حفتر

طرابس

أعلن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبى، رفضه دعوة أنقرة وموسكو لوقف إطلاق النار، الذي دعا إليه الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير.

وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية التي يقودها المشير خليفة حفتر، اليوم بيانا، أكدت فيه مواصلة الحرب على الإرهاب باتجاه طرابلس رغم الترحيب بالمبادرة الروسية.

وقال أحمد المسماري، في بيان إن الجيش الليبي سيواصل عملياته ضد الجماعات الإرهابية في طرابلس، مضيفًا أن هناك دولا تدعم الإرهاب تنقل المسلحين إلى ليبيا لقتال الجيش.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أعلن، امس الأربعاء، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان توصلا إلى توافق في الرأي بشأن الأزمة في ليبيا.

فيما قال نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع بوتين وأردوغان، إن الرئيسين يطالبان بوقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من منتصف ليلة 12 يناير.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» «حفتر» يرفض دعوة أنقرة وموسكو لوقف إطلاق النار
» الأزهر في معرض الكتاب بجناح الإمام الشعراوي
» هبوط حاد في أسعار الذهب بشكل مفاجئ
» بالصور.. إيهاب توفيق ينهار في جنازة والده
» طبيب يفر من الفضيحة إلى الموت
» احذر استخدام معجون الأسنان في المناطق الحساسة: «آثار مدمرة»
» النواب الأمريكي يصدم ترامب ويطالبه بهذا الأمر
» القوات المسلحة تنظم بطولة كأس العالم العسكرية الثالثة لكرة القدم
» بعد تهديد الـ«كاف».. «فيفا» يحذر رئيس الزمالك
» استقالة حسام حسن من تدريب سموحة
» بعد الهجوم الإيراني.. «مصر للطيران» تستأنف رحلاتها للعراق

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    14:55

  • مغرب

    17:14

  • عشاء

    18:44

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية