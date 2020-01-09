مصطفى فتحي: جاهزون للفوز على زيسكو

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أمير سعد

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أكد مصطفى فتحي، جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أن فريقه جاهز للفوز على زيسكو الزامبي، مشيرًا إلى أن الفارس الأبيض يلعب على الانتصار فقط، خصوصًا في المباريات التي تكون على ملعبه.

وأضاف «فتحي» في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة زيسكو الزامبي، أن الفريق يعلم جيدا قوة المنافس ورغبته الكبيرة في تحقيق  نتيجة إيجابية بعد التعادل  في المباراة الماضية.

وأوضح، أن الفريق شارك في بطولة الكونفيدرالية العام الماضي وكانت صعبة للغابة، ونفس اللاعبين المتوجين بالكونفيدرالية متواجدون بدوري الأبطال الافريقي التي نراها أصعب، ولكننا قادرون على المنافسة.

كما أشار فتحي إلى أنه من غير المقبول على الاطلاق التفريط في أي نقاط على ملعب الزمالك، والفوز على أرضنا هو مفتاح التأهل للدور المقبل.

وأوضح لاعب وسط الزمالك أن الفريق اغلق صفحة الدوري نهائيا ويركز بشكل كامل في دوري أبطال أفريقيا ، ويريد حسم الصعود لذلك الجميع يد واحدة.

وعن المنافسة على المشاركة في التشكيل الأساسي للزمالك فقد أكد فتحي أنها حق أصيل للجهاز الفني، وهي في النهاية أمر إيجابي يصب في مصلحة الفريق.

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