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الأزهر ينهي خصومة ثأرية استمرت 10 سنوات

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فتحي مجدي

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برعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، نجحت لجنة مصالحات الأزهر في إنهاء خصومة ثأرية استمرت عشر سنوات، أسفرت عن سقوط 17 ضحية بقرية كوم هتيم في أبو تشت، بمحافظة قنا.

وأعرب الدكتور عباس شومان، رئيس لجنة المصالحات بالأزهر، خلال حضوره الصلح عن تحيات شيخ الأزهر للعائلتين، ومتابعة فضيلته عن كثب للجهود التي تبذل من أجل المصالحات في كل ربوع مصر، واهتمامه بالمشاركة في رأب الصدع والبعد عن وساوس الشيطان التي تؤدي إلى الفرقة والنزاع.

وأكد شومان أهمية الاعتصام بحبل الله والتعاون والمحافظة على الأخوة، مبينًا أن البلاد لا تتحمل هزات اجتماعية وأسرية، بل الجميع في مركب واحد لا ينبغي أبدًا إغراقها بل إنقاذها واجب علينا جميعًا، موضحًا أن لجنة المصالحات بالأزهر تتعقب الخصومات الثأرية وتعمل على إنهائها في مختلف محافظات الجمهورية.

حضر الصلح إلى جانب شومان، الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الرواق الأزهري، والشيخ محمد زكي بداري، الأمين العام السابق للجنة العليا للدعوة بالأزهر.

يشار إلى أن الأزهر كان متابعًا ومشاركًا في كثير من اللقاءات التي تخطط لإنهاء هذه الخصومة، بالإضافة للأجهزة الأمنية والوجهاء من القرى، مع متابعة شيخ الأزهر لمسيرة الصلح أولًا بأول.

وعقب انتهاء مراسم الصلح، توجه وفد الأزهر إلى مدينة الأقصر للقاء شيخ الأزهر حيث يقضي إجازة أسبوعية بين أسرته في صعيد مصر، وأبلغوا فضيلته بإتمام هذا الصلح الذي طال أمده.

 ودعا الطيب لمصر بالأمن والأمان، مشيدًا بدور لجنة المصالحات في إنهاء الخصومات الثأرية، مشددًا على ضرورة متابعة قضايا التصالح عن طريق لجنة المصالحات بالأزهر وفروعها في المحافظات.

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