  • الخميس 09 يناير 2020
  • بتوقيت مصر09:09 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيف

الأزهر ينهي خصومة ثأرية استمرت 10 سنوات

اليوم.. فى “ذهاب” نصف نهائى كأس اسبانيا برشلونة يواجه اتليتكو مدريد

بث مباشر.. مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد

أرشيفية

أسعار الدولار تواصل التراجع خلال التعاملات المسائية

ضحايا الطائرة المنكوبة

أمريكا تفجر مفاجأة: الطائرة الأوكرانية أسقطت بصاروخ

أرشيفية

غليان في الكنيسة بسبب «الفيلم المسيئ» للمسيح

القرش المفترس

بالصور.. أسماك القرش تلتهم لاعب كرة قدم

سد النهضة

تعثر مفاوضات «سد النهضة».. إثيوبيا تتعنت ومصر ترد

أرشيفية

موجة طقس سيئ تضرب القاهرة والمحافظات

الملك سلمان

العاهل السعودي يصدر أمرًا ملكيًا بالقتل

مانى

بالفيديو.. «مانى» يرفض تشبيهه بـ«محمد صلاح»

نتائج جلسة خماسية اتحاد الكرة مع رؤساء أندية الدوري

الرياضة

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

أول طلبات "البدرى" من اتحاد الكرة

#

أزمات «صلاح» مع اتحاد الكرة عرض مستمر

#

«الجبلاية» تستحدث جائزة جديدة.. تعرف عليها

#

تعرف على قائمة جمال علام لانتخابات اتحاد الكرة

اتحاد الكرة

الدوري الممتاز

المصريون

عمرو الجنايني

عقدت اللجنة الخماسية المُكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني اجتماعًا وديًا اليوم الخميس، مع عدد من رؤساء ومندوبي أندية الدوري الممتاز.

وطالب مندوبي ورؤساء أندية الدوري الممتاز خلال الجلسة بإعادة النظر في مسألة اختيار الحكام لمباريات مسابقة الدوري الممتاز، وهو ما تفهمته لجنة إدارة الاتحاد ووعدت بحلها في أسرع وقت ممكن.

كما رفض الحضور بالإجماع إجراء أي تعديل على اجراءات القيد التي تم الإعلان عنها في بداية الموسم، خاصة فيما يتعلق ببند الاستبدال وشددوا على أهمية أن تستكمل المسابقة بنفس الشروط التي بدأت بها.

كما طالب الحضور بضرورة تطبيق تقنية حكم الفيديو VAR مع بداية الدور الثاني ، وهو ما أكدت لجنة إدارة الاتحاد على عزمها بتنفيذ ما وعدت به في هذا الشأن والموعد.

كما حث رؤساء الأندية ومندوبوها الحاضرون للاجتماع لجنة إدارة الاتحاد على استمرار جهودها في إعادة الجماهير لمباريات المسابقة.

حضر الاجتماع المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي الإسماعيلي والنائب محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري وسمير حلبية رئيس المصري وفايز عريبي رئيس نادي طنطا والمهندس أحمد حسن نائب رئيس نادي سموحة والمهندس محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون.

كما حضر الاجتماع من جانب لجنة إدارة الاتحاد كل من كابتن محمد فضل والدكتور أحمد عبد الله عضوا اللجنة, ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. إيهاب توفيق ينهار في جنازة والده
» طبيب يفر من الفضيحة إلى الموت
» احذر استخدام معجون الأسنان في المناطق الحساسة: «آثار مدمرة»
» النواب الأمريكي يصدم ترامب ويطالبه بهذا الأمر
» القوات المسلحة تنظم بطولة كأس العالم العسكرية الثالثة لكرة القدم
» بعد تهديد الـ«كاف».. «فيفا» يحذر رئيس الزمالك
» استقالة حسام حسن من تدريب سموحة
» بعد الهجوم الإيراني.. «مصر للطيران» تستأنف رحلاتها للعراق
» الوداد يُرسل البطاقة الدولية لمهاجم الزمالك
» تعرف على أبرز أدعية الرسول وقت نزول المطر والرعد
» رفع حالة الطوارئ بالقاهرة والمحافظات استعدادًا للأمطار

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    14:55

  • مغرب

    17:14

  • عشاء

    18:44

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية