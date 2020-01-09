موعد مباراتي الأهلي والزمالك بدوري الأبطال والقنوات الناقلة

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المصريون

الزمالك

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بلاتنيوم

يحل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ضيفا ثقيلًا على بلاتينيوم بطل زيمبابوي يوم السبت المقبل الموافق 11 يناير الجاري في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، عبر شبكة قنوات «بي إن سبورت» المشفرة فضائيا.

وتتقاسم 3 فرق صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية وهم الأهلي والهلال السوداني والنجم الساحلي برصيد 6 نقاط لكل منهم.

الزمالك وزيسكو

يواجه نادي الزمالك، نظيره زيسكو يونايتد في التاسعة مساء غدًا الجمعة في ملعب السلام.

ويذاع لقاء الزمالك وزيسكو يونايتد على قناة “beinsport1 ”  بتعليق علي محمد علي.

ويدير مباراة الزمالك ضد زيسكو يونايتد الحكم الأثيوبي باملاك تيسيما.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط خلف مازيمبي المتصدر بـ7 نقاط بينما زيسكو الزامبي في المركز الثالث برصيد نقطتين.

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