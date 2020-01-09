» طبيب يفر من الفضيحة إلى الموت

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طبيب

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الهرم

العلاقة الآثمة

سقط طبيب من الطابق الثاني عشر بإحدى العقارات في منطقة الهرم، عند هروبه من شقة عشيقته خوفًا من الفضيحة، ما أدى مصرعه متأثرًا بإصابات.

تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط شخص من أعلى أحد العقارات بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الجثة لطبيب بشري 44 سنة، أصل إقامته محافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة.

وتبين أن المتوفى سقط من الطابق الثاني عشر، حيث كان متواجدا بشقة عشيقته سيدة 28 سنة لارتباطهما بعلاقة آثمة، وأنه اعتاد التردد عليها في غياب زوجها "فرد أمن"، حسبما أكد شهود عيان في التحريات.

وقالت التحريات أن زوج السيدة حضر بشكل مفاجئ فحاول الطبيب الهرب من نافذة الشقة، والقفز على العقار المجاور إلا أنه سقط أرضا بمنور العقار ولقي مصرعه متأثرا بإصابته.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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